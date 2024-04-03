Анита Цой рассказала, как решает проблемы с помощью иглоукалывания

Певица Анита Цой призналась в беседе с «Пятым каналом», что испытывала финансовые трудности и проблемы с счастьем.

Цой объяснила, что не чувствовала себя счастливой. Артистка познакомилась с индусом, который «открывает чакры» с помощью иглоукалывания. Певица ездит к нему на Мальдивы и в Дубай на процедуры. По словам исполнительницы, ей помогает этот метод. Она уточнила, что является противницей «серьезных операционных мер».

«Было даже к концу года ощущение, что я не слышу музыку, не могу понять. Пусть лучше чакры восстанавливает иголками и пусть обкалывает мне лицо. Это будет лучше пока», — рассказала певица.

В октябре Анита Цой призналась, что нанимает работников по гороскопу. Для артистки очень важен знак зодиака своих сотрудников.

Анита Цой начала музыкальную карьеру в 1996 году. Она поступила на «Вокальное отделение» ГИТИСа и начала зарабатывать деньги для записи своего дебютного альбома. В 1997-м она выпустила свою первую пластинку «Полет». В 2021-м звезда удостоилась звания народной артистки России.

Ранее Анита Цой решила не отменять свой мюзикл после теракта в «Крокусе».