Доминик Джокер признался, что готов к третьему ребенку

Певец Доминик Джокер признался в беседе с изданием «СтарХит», что готов стать отцом в третий раз.

«Мы очень активно над этим работаем. Надеюсь, скоро будут хорошие новости!» — заявил музыкант.

Он также поделился успехами своих сыновей, назвав старшего наследника Мартина великолепным фигуристом. Артист рассказал, что сын попал в сборную России, поэтому он очень им гордится. Младший ребенок Маркус, признался Джокер, увлекся музыкой, поэтому сейчас учится в специализированной школе.

«У него есть такое выражение, как «попочасы». Он доказал, что у него получается творить только «попочасами», то есть часами репетиций и работы над собой, в отсутствие компьютерных игр и прогулок», — поделился отец.

С 2006 по 2014 год Доминик Джокер состоял в браке с Альбиной Бреславской. У супругов двое общих детей. После расставания с женой, артист вновь связал себя узами брака в 2019 году с Екатериной Кокориной.

Певец признался журналистам, что его вторая супруга сразу же нашла общий язык с Мартином и Маркусом. Но позднее мальчики уже намекали отцу, чтобы они с женой родили им сестренку.

Ранее Волочкова вспомнила, что поругалась с дочерью из-за квартиры Керимова.