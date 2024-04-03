Бьюти-бизнес Карины Кросс потерял свыше 10 млн рублей за год

Блогерша Карина Кросс теряет миллионы на своем бьюти-бизнесе Kross Cosmetic, который специализируется на продаже уходовой косметики. Об этом сообщает Telegram-канал «Shot. Проверка».

По данным канала, звезда Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) потеряла 12 млн рублей на своем бренде за прошлый год. Отмечается, что продажи шампуней «Смойся» и гелей для душа «Твой гелик» упали на 90%. Таким образом, в 2023 году продажи компании блогерши упали до 1,8 млн рублей — она закрыла год с убытком в 1,3 млн рублей. В 2022-м компания Кросс еще выходила в плюс на один миллион чистой прибыли при выручке 14 млн рублей.

В марте стало известно о проблемах фирмы Александра Реввы. Выяснилось, фирма ООО «Билеткафе», 50% которой принадлежит шоумену Александру Ревве, потерпела убыток в 5,1 миллиона рублей. Расходы компании оказались в два раза больше выручки.

При этом еще до этого сообщалось, что Федеральная налоговая служба ликвидирует фирму Реввы «Эйс Гейминг». В 2019 году заявленная «чистая прибыль» компании составила минус 2,4 млн рублей, в 2020-м — минус 1,3 млн рублей. В 2021 году компания впервые вышла в плюс и заработала 5 тыс. рублей.

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