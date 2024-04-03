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Лиззо опровергла новости о завершении карьеры из-за хейтеров

Рэперша Лиззо: я ухожу от негативной энергии, а не бросаю музыку

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Monica Almeida/Reuters

Певица Лиззо (Lizzo) призналась, что не собирается завершать свою карьеру из-за хейтеров. Об этом 35-летняя рэперша заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Когда я говорила об уходе, я имела в виду, что перестаю уделять внимание любой негативной энергии. Чего я не собираюсь бросать, так это радости своей жизни: создания музыки и общения с людьми», — сказала исполнительница.

О том, что Лиззо уходит со сцены, СМИ начали писать в конце марта 2024 года. Тогда артистка пожаловалась на хейтеров и призналась, что устала. Она завершила свою речь фразой: «Я не подписывалась на это. Я ухожу», — именно ее журналисты сочли объявлением рэперши о завершении карьеры.

1 августа 2023 года три бывшие танцовщицы Лиззо выдвинули против певицы обвинения в домогательствах и создании враждебной обстановки в коллективе. Согласно документам, Лиззо заставляла их посещать вместе с ней стрип-клубы, принуждала трогать обнаженные тела работниц заведения, а также публично использовать игрушки «для взрослых».

Она также якобы пристально следила за весом своих работников и могла спокойно сделать замечание им за набранные килограммы, а также уволить из-за изменений в фигуре.

Ранее Билли Айлиш и Ники Минаж призвали защитить музыку от искусственного интеллекта.

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