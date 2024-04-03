Волочкова отказалась отдавать дочери квартиру: «Мне ее подарил Сулейман Керимов»

Балерина Анастасия Волочкова вспомнила, как поругалась с дочерью Ариадной из-за того, что наследница попросила мать отдать ей московскую квартиру. Об этом экс-солистка Большого театра рассказала на YouTube-шоу «Алена, блин!».

«Я ей сказала, что это моя квартира, мне ее подарил Сулейман Керимов. И если твой папа не гнушался спать в постели, где я спала с другим мужчиной, то извини, я вам никому ничего не должна!» — заявила танцовщица.

По словам Волочковой, она посоветовала дочери обращаться по вопросам недвижимости к ее отцу Игорю Вдовину. Он, возмутилась Волочкова, забрал все ее деньги ($3,5 млн.) в 2008 году. Балерина призналась, что рыдала, услышав просьбу дочери. Она заявила, что находилась в стрессе из-за того, что наследница звонит ей только, когда ей что-то нужно.

Ариадна несколько лет живет со своим отцом и мачехой. Девушка объясняла в интервью, что решилась на это ради экономии времени: у родителя квартира в центре Москвы, и ей гораздо удобнее было добираться от него до школы и на тренировки. А с матерью она встречается в свободное время и приезжает к ней в гости.

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