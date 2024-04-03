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Ведущая «Дома-2» пожаловалась на ухудшение здоровья сына

Ведущая «Дома-2» Ермолаева рассказала, что переехала из-за болезни сына

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ведущая «Дома-2» Нелли Ермолаева призналась, что у ее шестилетнего сына Мирона начались проблемы со здоровьем. Ее слова передает The Voice.

«У Мирона открылась жесточайшая аллергия на кошек. Она у него в принципе и была, но просто никогда так не проявлялась. Сейчас по весне очень сильно», — заявила телеведущая.

По ее словам, раньше она давала сыну таблетки и «все обходилось», но в этот раз Ермолаевой с сыном пришлось съехать от родителей, у которых есть домашние питомцы. Женщина добавила, что сняла огромный дом, и рассказала, что не спала два дня, караулив сон ребенка. Ермолаева надеется, что переезд наладит состояние здоровья Мирона. Она отметила, что не обращалась к врачу с этим вопросом.

В июле 2023 года Ермоляева сыграла свадьбу с бизнесменом и блогером Алексеем Смагажевским. Они поженились в ЗАГСе подмосковной Барвихи. Известно, что в организации самого торжества участвовали порядка 250 человек. Ведущим же оказался певец Филипп Киркоров, который провел мероприятие удаленно из Греции. Сын Мирон появился у ведущей «Дома-2» от первого брака с бизнесменом Кириллом Андреевым. Пара развелась в 2019 году.

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