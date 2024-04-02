Хоакин Феникс закружил в танце Леди Гагу на новом постере сиквела «Джокера»

Актер Хоакин Феникс закружил в танце певицу и актрису Леди Гагу на новом постере сиквела «Джокера» Тодда Филлипса. Студия Warner Bros. показала постер на официальной странице в социальной сети X (бывший Twitter).

В кадре из фильма «Джокер: Безумие на двоих» изображены только Феникс в образе Джокера и Леди Гага в образе Харли Куинн. Антигерои танцуют в свете, падающем через решетку.

Сиквел фильма по комиксам DC «Джокер», за роль в котором Хоакин Феникс получил премию «Оскар», должен стать мюзиклом. Он расскажет об отношениях несостоявшегося стендап-комика Артура «Джокера» Флека с психиатриней Харлин Квинзель — будущей преступницей Харли Квинн.

Основные действия фильма будут происходить в лечебнице Аркхем. Известно, что в проекте приняли участие Брендон Глисон, Зази Битц, Кэтрин Кинер и Джейкоб Лофланд.

Фильм выйдет в прокат в 2024 году. Первый трейлер студия обещает выпустить 9 апреля.

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