Суд отклонил иск Блиновской о признании незаконной недоимки на 1,4 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил иск блогера Елены Блиновской, в котором она просила признать незаконным решения столичной налоговой инспекции №6, привлекшей ее к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает Business FM.

Блиновскую обязали выплатить налоговую недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Блиновская подала иск в суд 26 декабря 2023 года. Она попыталась оспорить назначенные недоимку, штрафы и пени на общую сумму более 1,4 млрд рублей. По заявлению защиты блогерши, налоговый орган завысил показатели доходов автора «Марафона желаний» и ее компаний, а расходы занизил.

22 марта Следственный комитет РФ завершил предварительное следствие по делу Блиновской и ее супруга Алексея, им расширили обвинение. Блогерше и ее мужу увеличили размер легализованных денежных средств и имущества, приобретенных ими преступным путем, с 43 млн рублей до более 700 млн рублей. Кроме того, им вменяют неуплату более 900 млн рублей налогов, также их обвиняют в совершении двух эпизодов неправомерного оборота средств платежей.

Ранее омбудсмен Москвы рассказала о состоянии Блиновской в СИЗО.