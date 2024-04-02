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Вадим Самойлов ответил на обвинения песни «Моряк» в пропаганде наркотиков

Рок-музыкант Самойлов: песни «Опиум» и «Моряк» не содержат наркоманской романтики

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Рок-музыкант, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов ответил на обвинения в пропаганде наркотиков двух песен коллектива — «Опиум для никого» и «Моряк». Его цитирует kp.ru.

По словам Самойлова, эти песни несут энергетический, но не «наркоманский» заряд, и он исполняет их для старых фанатов «Агаты Кристи». Для выступления на общественно-политических мероприятиях он меняет репертуар в пользу более актуального.

«Лично я считаю, что «Опиум» и «Моряк» не содержат наркоманской романтики, это просто некая метафорическая литературная история, но понять тех, кто относится к этим песням с пристрастием, можно», — поделился мнением он.

Самойлов также отметил, что упоминания наркотиков в искусстве нужно вынести на широкую дискуссию, поскольку в поисках пропаганды нужно будет пересмотреть многие произведения литературы, музыки и кинематографа, а не только его песни.

В ноябре 2023 года продюсер Антон Чернин со слов бывшего солиста группы «Агата Кристи» Глеба Самойлова сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что песни «Моряк» и «Опиум для никого» признали пропагандой наркотиков.

Группа «Агата Кристи» распалась в 2008 году, но музыканты продолжают исполнять песни из репертуара на своих концертах.

Ранее Стас Садальский вступился за Пугачеву.

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