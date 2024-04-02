«Он — совсем не красавчик»: Рудковская о романе Бутерина и Сидни Суини

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале оценила возможный роман криптомиллиардера Виталия Бутерина и голливудской актрисы Сидни Суини.

«Секс-символ Голливуда и невзрачный богатый бизнесмен из Коломны — вот это дуэт. Он — совсем не красавчик, создатель Ethereum, самый молодой криптомиллиардер в мире, уроженец Коломны Виталик Бутерин. Она — американская звезда сериала «Эйфория», секс-символ современности и супер популярная актриса поколения зумеров Сидни Суини», — написала Рудковская.

В связи с неподтвержденным романом актрисы и криптомиллиардера продюсер выразила мнение, что деньги могут сделать привлекательным кого угодно. Теперь Рудковская хочет дождаться подтверждения или опровержения слуха об их романе.

Первым о возможном романе криптогероя и актрисы в X сообщил блогер Shah, на которого подписаны более 300 тысяч человек. За несколько дней пост инфлюенсера набрал около двух миллионов просмотров и несколько сотен комментариев, в которых, в основном, люди выражают свое удивление.

Ранее Анна Асти решила вернуться на сцену после скандала с вечеринкой и теракта.