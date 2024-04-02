Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Он — совсем не красавчик»: Рудковская о романе Бутерина и Сидни Суини

Продюсер Яна Рудковская заявила, что Сидни Суини полюбила Бутерина из-за денег

close
100%
Global Look Press

Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале оценила возможный роман криптомиллиардера Виталия Бутерина и голливудской актрисы Сидни Суини.

«Секс-символ Голливуда и невзрачный богатый бизнесмен из Коломны — вот это дуэт. Он — совсем не красавчик, создатель Ethereum, самый молодой криптомиллиардер в мире, уроженец Коломны Виталик Бутерин. Она — американская звезда сериала «Эйфория», секс-символ современности и супер популярная актриса поколения зумеров Сидни Суини», — написала Рудковская.

В связи с неподтвержденным романом актрисы и криптомиллиардера продюсер выразила мнение, что деньги могут сделать привлекательным кого угодно. Теперь Рудковская хочет дождаться подтверждения или опровержения слуха об их романе.

Первым о возможном романе криптогероя и актрисы в X сообщил блогер Shah, на которого подписаны более 300 тысяч человек. За несколько дней пост инфлюенсера набрал около двух миллионов просмотров и несколько сотен комментариев, в которых, в основном, люди выражают свое удивление.

Ранее Анна Асти решила вернуться на сцену после скандала с вечеринкой и теракта.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами