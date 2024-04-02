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Пригожин ответил, бьет ли тарелки с Валерией на эмоциях

Продюсер Пригожин назвал Валерию самой терпеливой женщиной на свете

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Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Иосиф Пригожин признался в беседе с mk.ru, что он и жена, певица Валерия, не бьют тарелки на эмоциях.

Пригожин объяснил, что в их семье нет эмоциональных людей. Он назвал Валерию самой терпеливой женщиной, которую знает. В 2024 году артистка и продюсер отметят фарфоровую свадьбу — 20 лет брака.

По словам Пригожина, его союз успешный, так как он и жена уступают и слышат друг друга, всегда разговаривают и никогда не давят. Сама Валерия отмечала, что нет какого-то конкретного рецепта для прочного и долгого союза. Однако, по ее мнению, общее мировоззрение играет значительную роль.

Пригожин и Валерия поженились в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Однако артистка не сразу увидела в нем потенциального возлюбленного. Певица заявляла, что Пригожин покорил ее сердце заботой и вниманием.

В октябре 2023 года Валерия рассказала, что не простит измену мужу. Артистка заявила, что не будет терпеть такого отношения и сразу уйдет. Она уточнила, что Пригожин даже не давал ей повода, чтобы усомниться в его преданности и любви.

Ранее певица Валерия назвала самых добрых российских артистов.

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