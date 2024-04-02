Пригожин об эмиграции: «Нас нигде не ждут»

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с mk.ru, что он и его супруга, певица Валерия, не собираются уезжать из России.

Пригожин считает, что «где родился — там и пригодился». Он назвал Россию своим родным домом, где живут его родные, близкие и друзья. Продюсер уверил, что, несмотря на любовь к путешествиям, он не планирует эмигрировать.

«Кому мы там нужны? Нас нигде не ждут. Поэтому живу там, где пригождаюсь, где меня знают, где я полезен, где у меня друзья», — заявил продюсер.

Пригожин понадеялся, что всегда будет жить в Москве и никто «не укажет ему на дверь».

«Каждый человек, который прожил много лет в стране и добился успеха, не может взять и за один день изменить свою жизнь в другой стране. Ну и к тому же сколько времени ты там поживешь: месяц, два, три. А потом что?» — отметил шоумен.

Пригожин женился на Валерии в 2004 году. Продюсер рассказывал, что влюбился в исполнительницу с первого взгляда. Он называл любовь главным успехом их крепкого брака.

Ранее Пригожин назвал главную ошибку Пугачевой.