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Названа причина смерти Либерж Кпадону

Причиной смерти звезды «Дома-2» Кпадону стала остановка сердца

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libergik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Подруги экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону назвали причину ее смерти. Психолога Джулию Лу, знакомую покойной, цитирует kp.ru.

«Мне сегодня позвонила Надя Ермакова, сказала, что вскрытие показало, что у нее была остановка сердца. Это официальная причина смерти», — сказала Лу.

По мнению психолога, которая приходила на проект «Дом-2» в качестве эксперта, тяжелые препараты и транквилизаторы, которые Кпадону якобы принимала вместе с алкоголем, подорвали здоровье 36-летней женщины

Джулия Лу отметила, что подруги Кпадону по «Дому-2» Мария Кохно и Надежда Ермакова привыкли к ее исчезновениям и не заподозрили самого плохого, когда та перестала выходить на связь.

«Последний раз я ее видела год назад, когда приходила на проект в качестве эксперта. Уже тогда Либерж вела себя довольно странно и находилась в депрессии», — добавила Лу.

Информация о смерти Кпадону появилась в сети 31 марта. СМИ стало известно, что женщина страдала от сахарного диабета, также у нее обнаружили новообразование в легком.

Накануне ведущий проекта «Дома-2» Антон Беккужев признался, что Кпадону была в эмоциональном кризисе, когда вернулась на проект.

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