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Пасынок Газманова отказался от фамилии певца

Mash: пасынок Газманова Филипп сменил фамилию

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Евгения Новоженина/РИА Новости

Пасынок Олега Газманова Филипп отказался от фамилии певца. Об этом сообщает Mash.

Филипп сменил фамилию с Газманова на Муравьева. Это девичья фамилия его матери. Пасынок артиста является совладельцем ООО «Фрейтер», которое занимается грузоперевозками. Выручка фирмы превысила миллиард рублей. В Едином государственном реестре юрлиц данные уже изменены.

По данным издания, смена фамилии может быть связана именно с бизнесом. Как отмечает Mash, Олега Газманова внесли в санкционный список ЕС в октябре 2022 года.

Филипп Муравьев родился в 1997 году от бизнесвумен Марины Муравьевой и Вячеслава Мавроди, брата основателя МММ Сергея Мавроди. Бизнесвумен рассказывала, что из больницы ее забирал Газманов, а отец ребенка в это время находился под арестом из-за банковских махинаций. Композитор усыновил первенца жены и дал Филиппу свою фамилию.

Муравьева и Газманов поженились 15 июля 2003 года, 16 декабря у них появилась общая дочь Марианна.

В ноябре 2023 года Газманова опровергла слухи, что эмигрировала из России. По словам супруги артиста, она улетела из страны на 10 дней, чтобы провести отпуск.

Ранее Олег Газманов отменил все мартовские концерты из-за теракта в «Крокусе».

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