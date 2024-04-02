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Алена Яковлева назвала основное отличие Андрея Миронова от современных звезд

Актриса Яковлева заявила, что Андрей Миронов был неуверенным в себе человеком

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Актриса Алена Яковлева рассказала NEWS.ru, что актер Андрей Миронов был крайне неуверенным в себе человеком.

«При своей огромной популярности и востребованности он не был «звездой» в плохом понимании слова, как сейчас некоторые артисты. Крайне скромен, не уверен в себе, рефлексировал периодически», — вспомнила Яковлева.

Она также рассказала о разговоре с Мироновым, который состоялся во время их совместной поездки к студентам МАИ. Актер спросил у коллеги, является ли он артистом ее поколения, на что Яковлева ответила утвердительно. После этого Миронов в некоторой степени расстроился, так как счел себя недостаточно соответствующим.

«Андрей Александрович был уникальным человеком, когда он пришел в театр, то стало очевидным, что пришла звезда. Он сыграл более 30 ролей, также ставил спектакли как режиссер. То есть успел очень многое к своим 47 годам», — подчеркнула Яковлева.

Она выразила мнение, что по-настоящему гениальными артистами являются именно сомневающиеся в себе люди, а не те, что считают себя неотразимыми на сцене.

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