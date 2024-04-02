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Максим Галкин* рассказал о судьбе урожая в подмосковном замке

Комик Максим Галкин уверил, что за урожаем в замке в Грязи ухаживают

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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на котором собирает апельсины и признался, что его «репертуар» в сборе урожая изменился после эмиграции из России.

«Раньше мы выращивали помидоры, огурцы, лук и все остальное. Но все растет, кстати, в Подмосковье, есть кому это съесть…» — заявил комик.

Галкин признался, что сейчас, будучи в Израиле, он собирает авокадо, маракуйя, лимоны и апельсины. Шоумен посетовал, что видео не передает запах, похвалившись перед фанатами хорошими апельсинами.

Недавно Галкин заявил, что работал в России на лучшей ТВ-программе. Юморист поблагодарил всех, кто вместе с ним трудился над программой «Лучше всех!» об одаренных детях — от креативного продюсера Нины до техников. Он признался, что в команде не было равнодушных и передал «всем причастным пламенный привет».

В сентябре 2022 года Максим Галкин вместе с Аллой Пугачевой уехали в Израиль после начала специальной военной операции. В ноябре 2023 года Галкин и Пугачева отправились на Кипр. Затем знакомый певицы сообщал, что она планирует переехать в Великобританию после новогодних праздников. Он признавался, что звездная пара хочет, чтобы дети получили образование в Лондоне.

Ранее рэперша Инстасамка упрекнула Лободу в копировании образа Анны Asti.

*  признан в РФ иностранным агентом
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