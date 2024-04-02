Слепаков оборвал все связи с Россией

Комик и актер Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) ликвидировал свое ИП, тем самым избавившись от последнего бизнеса в России. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным канала, решение о закрытии бизнеса вступило в силу накануне. Через ИП Слепаков получал деньги от рекламы и других контрактов.

В июне суд отклонил иски комиков Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Семена Слепакова, а также журналиста Ильи Варламова (признан в РФ иностранным агентом) к Минюсту с требованиями снять с них статус иностранных агентов. Во время заседания суда представитель Галкина заявила, что это нарушает право артиста на свободу слова. Представители истцов также заявляли о необоснованности решения Минюста.

Минюст внес Слепакова в перечень иноагентов 14 апреля 2023 года. Министерство утверждало, что Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против военной операции, «формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом, негативно высказывался в отношении граждан РФ».

В октябре 2023 года стало известно, что Слепаков продал квартиру в Москве за 295 млн рублей. Бывшая недвижимость комика расположена в московском комплексе напротив памятника Петру I, недалеко от Крымской набережной и парка «Музеон».

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