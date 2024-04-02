Звезда «Универа» рассекретила третью беременность

Актриса Анна Хилькевич призналась на шоу «УТРО. ТНТ», что ждет ребенка. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе проекта.

«Я всегда хотела иметь много детей и мечтала о большой семье. Поэтому мы с мужем просто ждали, когда я наберусь сил и почувствую, что этот момент пришел», — призналась звезда «Универа».

Она добавила, что уже рассказала о пополнении в семье своим дочерям — они обрадовались. По словам Хилькевич, затем ей захотелось поделиться радостной новостью со всей страной. Актриса назвала рождение ребенка большим счастьем и посчитала символичным то, что ее беременность наступила в год семьи. Пол будущего ребенка артистка не знает. Она призналась, что будет рада и мальчику, и девочке.

Артистка с 2015 года замужем за бизнесменом Артуром Матриросяном. У пары две дочери: старшей девочке Арианне восемь лет, а младшей Марии пять лет. Звезда «Универа» признавалась, что с супругом неоднократно обсуждала возможность усыновления детей, и он поддержал ее желание «сделать счастливым» еще одного ребенка.

Ранее актриса Татьяна Васильева осудила Петросяна за рождение третьего ребенка.