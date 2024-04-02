Актриса Анастасия Крылова рассказала о съемках в «Трудных подростках»

Актриса Анастасия Крылова, которая сыграла роль Лены в сериале «Трудные подростки», призналась, что не думала о заработке, когда согласилась сниматься в картине. Об этом она рассказала в интервью WomanHit.ru.

«Сценарий выглядел интересным, но никто не знал вначале, выстрелит он или нет. Кастинг был из почти неизвестных актеров. Все было сомнительно, но дело пошло. И сериал сработал потому, что в него все очень сильно поверили: режиссер, актеры, операторы, художники по гриму и вся группа. И получилась история, которую полюбил зритель. Можно сказать, что мы после первого сезона проснулись знаменитыми», — поделилась она.

Актриса отметила, что съемки в этом сериале дали ей возможность обрести новые знакомства. По ее словам, ее героиня в ходе проекта взрослела вместе с ней. При этом Крылова уточнила, что сама она не была трудным подростком.

«Мои близкие люди очень быстро пресекали мои бунты», — рассказала артистка.

Актер Глеб Калюжный, исполнивший роль Макса в «Трудных подростках», до этого признался, что у него было непростое детство. Калюжный объяснил, что был трудным подростком. С 12 до 15 лет он прогуливал уроки, не учился и часто вступал в конфликт с матерью. Он назвал этот период жизни «непонятным».

Ранее сообщалось, что вышла последняя серия сериала «Трудные подростки».