Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли

В Челябинске перенесли юбилейный концерт Стаса Михайлова по техническим причинам

close
100%
Global Look Press

В Челябинске перенесли юбилейный концерт Стаса Михайлова по техническим причинам. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на организаторов.

Мероприятие должно было состоятся 4 апреля в МТС Live Холл, но теперь оно пройдет 22 мая на той же площадке. Все билеты остаются действительны. Организаторы уточнили, что перенос выступления не связан с терактом в «Крокус Сити Холле». При этом издание предполагает, что концерт мог не состоятся из-за того, что слушатели не выкупили все билеты — половина мест остались пустыми. В 74.RU напомнили, что выступление Михайлова также перенести в Екатеринбурге.

В конце марта Михайлов обратился к народной артистке России Алле Пугачевой после критики с ее стороны. Он пожелал ей здоровья.

До этого Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Журналист спросил певца, успел ли он послушать новую песню Пугачевой и считает ли, что ей «нужно сейчас выпускать новые композиции». На это Михайлов ответил, что песню не слушал, и сразу же обрушился с критикой на артистов, уехавших из России.

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

Ранее в Челябинске отменили выступление Сергея Гармаша из-за болезни.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами