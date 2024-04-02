Концерт Стаса Михайлова в Челябинске перенесли

В Челябинске перенесли юбилейный концерт Стаса Михайлова по техническим причинам. Об этом сообщает издание 74.RU со ссылкой на организаторов.

Мероприятие должно было состоятся 4 апреля в МТС Live Холл, но теперь оно пройдет 22 мая на той же площадке. Все билеты остаются действительны. Организаторы уточнили, что перенос выступления не связан с терактом в «Крокус Сити Холле». При этом издание предполагает, что концерт мог не состоятся из-за того, что слушатели не выкупили все билеты — половина мест остались пустыми. В 74.RU напомнили, что выступление Михайлова также перенести в Екатеринбурге.

В конце марта Михайлов обратился к народной артистке России Алле Пугачевой после критики с ее стороны. Он пожелал ей здоровья.

До этого Михайлов заявил, что артисты, позволяющие себе говорить «какие-то неприятные вещи» в адрес России, поступают «не совсем корректно». Журналист спросил певца, успел ли он послушать новую песню Пугачевой и считает ли, что ей «нужно сейчас выпускать новые композиции». На это Михайлов ответил, что песню не слушал, и сразу же обрушился с критикой на артистов, уехавших из России.

В ответ на это Пугачева предложила Михайлову «шуровать зарабатывать, пока может». В своем видеообращении она подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию, а если уж вернется, то «скажет, что думает».

Ранее в Челябинске отменили выступление Сергея Гармаша из-за болезни.