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Экс-супруга Моргенштерна* рассказала, почему была не готова к браку

Бывшая жена Моргенштерна Дилара заявила, что делала предложение рэперу пьяная

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ВПИСКА/YouTube

Бывшая жена Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом) Дилара Зинатуллина призналась, что была не готова к браку с рэпером. Этим девушка поделилась на YouTube-шоу «Вписка».

«Я напилась и решила сделать предложение. И все пошло как бы... Нельзя так делать, это плохой пример, вот итог», — заявила блогерша.

В той же беседе Зинатуллина и стример Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) официально подтвердили свои отношения. Парень заявил, что свадьбу «пока рано планировать», но отметил, что сильно любит девушку. Блогерша, в свою очередь, посмеялась над Бустером и назвала его «переобуваном» из-за слов о том, что о свадьбе еще рано говорить, но согласилась. Она считает, что пара, будучи в браке, уже должна быть готова к детям.

Бывшая супруга Моргенштерна также призналась, что после предыдущих отношений поняла, что «счастье любит тишину» — отчасти поэтому блогерша и стример пытались скрывать новый роман. По словам Зинатуллиной, им пришлось нелегко, так как любой выход пары сопровождался появлением в новостных пабликах видеозаписей и фотографий с ними.

В апреле 2022 года Дилара рассказала, что развелась с Моргенштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Она подчеркнула, что бывшим возлюбленным удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

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*  признан в РФ иностранным агентом
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