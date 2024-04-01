Роулинг может грозить арест по новому закону в Шотландии

Писательница Джоан Роулинг раскритиковала в соцсети X новый закон в Шотландии, предусматривающий ответственность за использование неправильного местоимения по отношению к транс-персонам («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

«Совершенно очевидно, что все вышеупомянутые люди никакие не женщины, а мужчины — все до единого», — заявила создательница »Гарри Поттера».

К своей публикации Роулинг приложила хэштег: «Арестуйте меня». Она заявила, что расширение Закона о преступлениях на почве ненависти придает большее значение чувствам «мужчин» и не дает дополнительной защиты женщинам. Она напомнила, о транс-активисте Айле Брайсон (при рождении — Адам Грэм), которого признали виновным в двух случаях изнасилования.

«Новое законодательство открывает путь злоупотреблениям активистов, которые хотят заткнуть рот тем из нас, кто предостерегает от опасностей уничтожения отдельных пространств для женщин и девочек», — считает автор.

Роулинг добавила, что на данный момент она находится за пределами страны. Она заявила, что «с нетерпением ждет» своего ареста по возращении в Эдинбург, если ее нынешнюю критику правоохранительные органы квалифицируют как правонарушение.

Власти Шотландии расширили Закон о преступлениях на почве ненависти, включив туда разжигание на почве возраста, инвалидности, расы, религии, сексуальной ориентации и трансгендерной идентичности. Он предусматривает штраф и тюремное заключение сроком до семи лет.

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