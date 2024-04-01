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Народный артист Сергей Гармаш не выступит в Челябинске из-за болезни

URA.RU: в Челябинске отменили выступление Сергея Гармаша из-за болезни

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Народный артист России Сергей Гармаш не выступит в Челябинске с музыкальным моноспектаклем «Волшебное кольцо», а также поэтической программой «Живой звук». Об этом сказано на сайте по продаже билетов.

Отмечается, что мероприятия, запланированные на 26 и 27 апреля в концертном зале им. С.С. Прокофьева, заменены на концерты «Анджело» и «Тим Талер, или Проданный смех» с артистом Сергеем Шакуровым.

В Челябинской филармонии заявили в беседе с изданием URA.RU, что выступления Гармаша отменили из-за болезни артиста.

В марте 2024 года стало известно, что Федор Добронравов отменил спектакли до 2025 года из-за тяжелой операции. Звезда «Сватов» обращался к медикам с жалобами на боли в шее и позвоночнике и болезненное глотание.

По данным Shot, артисту предстоит продолжительная реабилитация после операции, в ходе которой ему удалили дискоостеофитный комплекс (дегенеративные образования на фоне осложнений остеохондроза) на уровне двух позвонков. Всего в стационаре актер провел восемь дней, 7 марта его выписали из больницы. Артисту назначен продолжительный курс лечебной физкультуры и медикаментов.

Ранее Познер прокомментировал свое возвращение на Первый канал.

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