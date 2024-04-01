Съемки «Вампиров средней полосы» передвинули на июль

Звезда «Вампиров средней полосы» Артем Ткаченко рассказал в эфире программы «Открытая студия» о том, съемки сериала передвинули с апреля на июль.

«Честно сказать, мы еще не начали снимать. Я даже могу сказать, что прочел три серии», — признался артист.

По словам Ткаченко, вся команда шоу ждет, когда работа над сериалом начнется. Он заявил, что каст полюбил своих героев и добавил, что актеры даже в жизни называют своего коллегу Юрия Стоянова «дедулей». Ткаченко подчеркнул, что съемки отложили по «некоторым обстоятельствам», не став уточнять конкретнее.

Сериал «Вампиры средней полосы» рассказывает про жизнь упырей в Смоленске — об их законах, трудностях и взаимодействии с людьми. В апреле 2023 года стало известно, что режиссером третьего сезона станет шоураннер и автор проекта Алексей Акимов. Постановщик заявил, что создатели предыдущих сезонов — Антон Маслов и Дмитрий Грибанов — заняты в других проектах. Акимов решил занять это место, так как, по его словам, сложно брать человека, который не знаком с миром сериала.

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