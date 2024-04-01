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Манижу проверят после слов о теракте в «Крокусе»

Mash: СК проверит певицу Манижу по статье об оправдании терроризма

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

СК проверит певицу Манижу Сангин по статье об оправдании терроризма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На видеообращение Манижи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о теракте в «Крокус Сити Холле» в Следственный комитет пожаловался соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов.

Общественнику не понравилось, что певица назвала жесткое задержание преступников «публичной пыткой», и он потребовал экспертизы.

О случившемся в Москве уроженка Таджикистана высказалась у себя в социальных сетях 27 марта.

«Сегодня моей бабушки нет уже 14 лет. И последние несколько лет я много думаю о том, что я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее. А еще я рада, что она не видела ту зверскую ночь, не видит, как в ответ на вопиющее зверство законом является публичная пытка», — сказала певица, не скрывая слез.

25 марта в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ) заявили, что не обсуждали видеоролики, на которых одному из обвиняемых в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» отрезали ухо, а другому приставили провода к гениталиям.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

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