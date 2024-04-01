Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Была в аду»: Кудрявцева о переломе колена

Телеведущая Кудрявцева рассказала о восстановлении после перелома колена

close
100%
leratv/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о восстановлении после перелома коленного сустава и разрыва связок. Подробностями о своем здоровье она поделилась в передаче «Ты не поверишь» на НТВ.

По словам телеведущей, она лучше себя чувствует, но не может согнуть ногу.

«Две недели я была буквально в аду. Сейчас уже лучше, но нога не сгибается совсем», — сказала Кудрявцева.

Она также призналась, что похудела на два килограмма после инцидента, поскольку не могла есть из-за сильной боли.

Телеведущая получила травму во время подготовки к проекту «Звезды», совершив неудачный прыжок. Она уже вернулась к съемкам и передвигается на костылях. Реабилитация после травмы займет несколько месяцев, Кудрявцевой придется на всю жизнь отказаться от каблуков.

Накануне Лера Кудрявцева связала дебоши актера Кологривого с гормонами.

Ранее Гоген Солнцев рассказал об опасных домашних родах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами