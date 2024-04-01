Телеведущий Владимир Познер прокомментировал свое «возвращение» на Первый канал. Об этом сообщает издание «7 дней».

К 90-летию журналиста Первый канал документальный фильм о его жизни «Владимир Познер. 90 минут». Фильм снимался без участия юбиляра по мотивам его одноименной автобиографической книги.

Познер узнал о выходе фильма из анонса передач телеканала.

«Мне не очень хотелось, чтобы мой день рождения стал бы каким-то публичным событием, я это не очень люблю, мягко говоря, совсем не люблю», — прокомментировал премьеру он.

По словам Познера, он не собирался широко праздновать юбилей и планировал сделать закрытую вечеринку для самых близких друзей, деталями которой делиться не будет.

Авторская передача Владимира Познера исчезла из сетки Первого канала после начала спецоперации России на Украине — тогда эфир канала переориентировали на общественно-политические и информационные проекты.

«Газета.Ru» подготовила фотогалерею к 90-летию Владимира Познера.

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