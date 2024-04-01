В России создадут фонд поддержки производства фильмов для проката в кинотеатрах

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Национальная Медиа Группа (НМГ) объявили о создании Коммерческого фонда развития кино и анимации объемом до 8 млрд рублей. Он будет финансово поддерживать производство российских полнометражных фильмов для кинотеатрального проката на коммерческой основе.

Первоначальную экспертизу отбора проектов обеспечит НМГ. Финальное же решение о финансировании будет принимать контентный комитет фонда — в него войдут представитель РФПИ и НМГ. Комитет возглавит режиссер и продюсер Федор Бондарчук, который также является генеральным продюсером «НМГ Студии».

РФПИ и НМГ ожидают, что работа фонда позволит существенно сократить время на поиск инвесторов, а кинорынок пополнится новыми зрелищными картинами для российского рынка и зарубежного — с потенциалом для проката в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. Привлечение инвестиций фонда также позволит кинопроизводителям реализовывать более технологически продвинутые проекты, адаптированные под наиболее популярные форматы.

«Совместный Фонд с НМГ, с одним из ведущих медиахолдингов, отберет и поможет реализовать проекты с самым высоким потенциалом, что позволит увеличить долю российской кинематографической продукции на внутреннем рынке, а в перспективе — и в дружественных странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки, включая государства БРИКС», — заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Гендиректор НМГ Светлана Баланова отметила, что ключевым вызовом для отрасли является кратный рост производства качественного медиаконтента во всех средах смотрения в сжатые сроки. Она выразила уверенность, что создаваемый фонд придаст новый импульс производству качественного медиапродукта в России и будет способствовать повышению конкурентоспособности отрасли.

«Мы рады, что нашу идею о создании Фонда поддержал РФПИ, обладающий высочайшей экспертизой в инвестировании в лидирующие и перспективные компании. Ожидается, что Фонд обеспечит высокую доходность для инвесторов, в том числе за счет портфельного принципа инвестиций», — добавила она.

До этого министр культуры РФ Ольга Любимова отмечала, что бокс-офис российских кинотеатров за 20 лет вырос в пять раз. В 2023 году сборы составили более 40 млрд рублей, тогда как в 2004 году показатель был на уровне около 7 млрд рублей. Глава Минкульта подчеркнула, что, несмотря на уход голливудских компаний с российского кинорынка, зрителям есть что посмотреть и есть где это сделать.

А генеральный директор Киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал, как повысить интерес к российским фильмам. По его словам, нужно понизить цены на билеты в кино. Как подчеркнул Шахназаров, задача государства не прибыль от картины получать, а чтобы зритель ее смотрел.

Ранее стало известно, сколько заработали российские онлайн-кинотеатры в 2023 году.