Сати Казанова заявила о необходимости носить специальное устройство из-за проблем с челюстью

Певица Сати Казанова в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась на необходимость носить специальное устройство — ортез, которое необходимо для лечения вывихнутой челюсти.

«У меня во рту новый девайс, называется ортез. Это для вывихнутой челюсти, которая уже не вправляется. С этим устройством я должна прожить три, а то и шесть месяцев. Я его снимаю, чтобы почистить зубы. Я не согласна с ним выступать на сцене, поэтому буду снимать на время концертов, поэтому обещаю четкую дикцию без лица неандертальца», — улыбнулась Казанова.

Она также посоветовала людям, у которых щелкает челюсть при открывании рта, не откладывать эту проблему в долгий ящик и проконсультироваться с челюстно-лицевым хирургом. Казанова отметила, что подобная проблема чаще всего возникает у женщин-певиц. По словам артистки, раньше это можно было вылечить только с помощью операции, сейчас же используют менее радикальные инструменты вроде ортезов и других устройств

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