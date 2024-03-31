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«Сегодня мы все солидарны»: Эмин Агаларов приехал на вечер памяти в «Крокусе»

Певец Эмин почтил память пострадавших при теракте в «Крокусе» на вечере памяти

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Мария Поспелова/РИА Новости

Певец Эмин Агаларов в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) опубликовал снимки с вечера памяти пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле».

«Сегодня мы все солидарны. Мы приехали к «Крокус Сити Холлу», чтобы почтить память невинных людей. Еще раз хочу выразить глубокие соболезнования. Сегодня мы скорбим вместе с вами», — написал Агаларов.

Он опубликовал снимок, на котором стоит вместе с отцом и владельцем пострадавшего здания Аразом Агаларовым. Артист напомнил, что жертвами действий террористов стали больше ста человек. Эмин выразил глубокие соболезнования и назвал произошедшее невосполнимой утратой.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. Четырех подозреваемых в теракте задержали в Брянской области 23 марта. СК России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). В результате теракта не стало 143 человек, пострадали более 180.

Ранее Филипп Киркоров раскрыл реакцию своих детей на теракт в «Крокусе».

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