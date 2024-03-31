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Филипп Киркоров раскрыл реакцию своих детей на теракт в «Крокусе»

Певец Филипп Киркоров признался, что его детей напугал теракт в «Крокусе»

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Певец Филипп Киркоров на программе «Ты не поверишь» признался, что его дети — Мартин и Алла-Виктория — были напуганы после теракта в «Крокус Сити Холле».

«Хочу выразить глубочайшие соболезнования всем, кто пострадал в данной трагедии. Это могло случиться с каждым из нас. Дети напуганы, потому что все смотрят телевизор. Наверное, это дает закалку и иммунитет, потому что в наше время надо быть готовым ко всему. Быть во всеоружии, но не ожесточиться», — заявил Киркоров.

Свое слово высказал и Сергей Лазарев, который отметил, что после трагедии позвонил организаторам своих концертов и настоял на увеличении количества охранников. Он также заверил, что перечислил пострадавшим деньги на благотворительность. По словам певца, после теракта многие артисты должны озаботиться безопасностью на своих мероприятиях.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. В результате теракта не стало 143 человек, пострадали более 180.

Ранее Валерий Леонтьев тайно приехал в Москву.

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