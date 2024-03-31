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На сцене «Маски» появится специальный конкурсант, который сам раскроет свою личность

В «Маске» появится Бабка-Ежка, которая раскроет свою личность в конце выпуска

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Пресс-служба НТВ

В новом выпуске шоу «Маска» появится Бабка-Ежка — специальный гость, который сам раскроет свою личность в конце передачи. Об этом пишет RuSamara.

Показ нового выпуска перенесли на 31 марта из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Помимо Бабки-Ежки на сцене выступят и другие конкурсанты, которых члены жюри пытаются раскрыть уже не первый эпизод.

В прошлом выпуске в рамках проекта номинантами на вылет оказались Щенок, Кот и Арлекин. Приглашенный член жюри смог узнать под маской свою знакомую и коллегу Mia Boyka. До выступления Boyka пожаловалась на боль в животе и раскрыла свой пол членам жюри.

Приглашенным гостем был Сергей Лазарев, с которым артистка ранее выступала дуэтом, он уверенно назвал имя звезды после ее выступления. При этом певица не удивилась тому, что Лазарев ее узнал, так как она предчувствовала такой исход. В ответ на это певец посоветовал ей не расстраиваться из-за поражения раньше времени.

Ранее Круг рассказал, появилась ли у него возлюбленная на «Новой Фабрике звезд».

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