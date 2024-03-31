Певец Валерий Леонтьев тайно приехал в Москву и встретил 75-летие в своей квартире в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Отмечается, что артист не открыл дверь ни журналистам, ни своей многолетней поклоннице Ирине, которая пришла поздравить кумира. По данным канала, телохранители звезды угрожали «вынести женщину из подъезда в разобранном виде». О том, что Леонтьев находился в этот момент дома, журналисты узнали от соседей.

НТВ опубликовал комментарий певца Филиппа Киркорова, который признался, что Леонтьев планировал встретить свое 75-летие в одиночестве. Артист назвал своего коллегу «очень скромным» и подчеркнул, что звезда никогда ничего не празднует и «имеет на это право».

19 марта стало известно, что Валерий Леонтьев уходит со сцены без прощальных гастролей.

«Жанр, на который я положил полвека, не терпит дряхлости. Я сделал в 2019 году, на свое 70-летие, шоу в Москве в Кремле, в Питере в «Октябрьском» и ушел без выколачивания денег из публики на прощальных турах. Без соплей и слез», — подчеркнул музыкант.

Позднее сообщалось, что артист решил завершить свою карьеру, чтобы фанаты запомнили его молодым.

Ранее Полина Гагарина назвала неправдой слухи о приостановке карьеры.