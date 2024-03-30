Пригожин заявил о необходимости восстановить «Крокус» после теракта

Продюсер Иосиф Пригожин заявил в беседе с RT, что стоит восстановить разрушенный после теракта концертный зал «Крокус Сити Холл».

Пригожин отметил, что жизнь продолжается. По его мнению, россияне не должны «никому дать ничего сломать». Он также предложил сделать в восстановленном «Крокусе» мемориальную доску, где люди могли бы возложить цветы.

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки. Теракт стал крупнейшим в России со времен трагедии в Беслане.

Жена Пригожина, певица Валерия перенесла свое масштабное шоу в честь дня рождения в связи с трагическим событием. Трибьют-концерт состоится 8 октября вместо 17 апреля. Также свои выступления перенесли Сергей Лазарев и Вика Цыганова.

25 марта Пригожин резко осудил западных звезд за их молчание о теракте в «Крокус Сити Холле». Продюсер также отметил, что концертный зал в «Крокусе» был для него и его жены «вторым домом». По его словам, охрана в зале была неплохой, а фейсконтроль — жестким.

Ранее Кологривый выразил соболезнования пострадавшим в теракте в «Крокусе».