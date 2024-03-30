Собчак усомнилась, что Пугачеву признают иноагентом

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак усомнилась в Telegram-канале, что певице Алле Пугачевой присвоят статус иностранного агента.

Собчак считает, что подобное решение было бы «слишком большой ошибкой». Она объяснила, что Пугачева — крупная и масштабная фигура, которая не делала никаких радикальных постов и политических заявлений.

«Не то, чтобы все остальные этого достойны, но все-таки там были хоть какие-то политические заявления и высказывания», — отметила журналистка.

28 марта известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву вскоре внесут в список иноагентов. По его словам, прокуратура направила соответствующую просьбу в министерство юстиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал про это.

По словам адвоката Сергея Жорина, опубликовавший документ от Генпрокуратуры активист Виталий Бородин обратился не по адресу и из документа не следует, что министерству юстиции даны поручения инициировать процедуру.

Адвокат также отметил, что документ говорит либо о невежестве разместившего его человека, либо о намеренном введении публики в заблуждение. Он выразил надежду, что Пугачеву не объявят иноагентом.

Ранее Сергей Соседов назвал песни Пугачевой «взбрыками».