Сергей Соседов назвал песни Пугачевой «взбрыками»

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался в беседе с aif.ru, что принципиально не слушал новую песню Аллы Пугачевой.

«Любые, даже отрицательные, комментарии льют сейчас воду на мельницу этой недостойной женщины», — заявил критик.

Соседов считает, что «правильно» в текущей ситуации игнорировать «любые взбрыки» артистки.

29 марта Пугачева выпустила композицию «Береги» в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. Ходили слухи, что исполнительница планировала выложить песню к своему 75-летию, однако трек появился в сети 29 марта. До этого продюсер Сергей Лавров предполагал, что Пугачева записала коммерческий дуэт. Он уверен, что Примадонна заработает на новой песне не меньше $10 млн.

28 марта известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин сообщил, что Пугачеву вскоре внесут в список иноагентов. По его словам, прокуратура направила соответствующую просьбу в министерство юстиции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего про это не слышал.

Ранее продюсер рассказал, почему Пугачева дружила с Вайкуле.