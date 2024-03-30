Сергей Лазарев перенес концерт в Карелии

Певец Сергей Лазарев сообщил в Telegram-канале, что перенес мартовский концерт в Кондопоге.

Выступление состоится 8 мая вместо 24 марта. Все билеты, купленные ранее, действительны. Лазарев поблагодарил поклонников за понимание.

Лазарев перенес концерт в Кондопоге в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадке.

28 марта Лазарев признался, что планирует сделать небольшой перерыв в музыкальной карьере. Он объяснил свое решение желанием отдохнуть и заявил о необходимости «прийти в себя». Однако в скором времени он записал видеообращение, в котором пояснил, что не будет приостанавливать гастрольную деятельность.

Лазарев планирует снова давать концерты с 20 апреля. Певец отметил, что усилил охрану и безопасность на своих грядущих выступлениях как для себя, так и для своих зрителей.

Ранее Лазарев резко сбросил вес на фоне теракта в «Крокусе».