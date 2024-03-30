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Вика Цыганова отменила концерты в Сибири

Певица Вика Цыганова отменила концерты в Новосибирске и Томске

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Гастроли певицы Вики Цыгановой в Сибири перенесли на второе полугодие 2024 года. Об этом сообщает «Сиб.фм» со ссылкой на организаторов выступления исполнительницы шансона.

«В связи с текущей неспокойной ситуацией в стране концерт сейчас отменяется. Он переносится на второе полугодие», — рассказали она.

Новые даты концертов будут известны позже, сдать билеты можно в местах приобретения.

Концерт Цыгановой должен был пройти в новосибирском ДКЖ 11 апреля, а в томской филармонии — 12 апреля. Выступления были частью гастрольного тур с юбилейным концертом «Легенда шансона. 35 лет на сцене».

Вечером 22 марта группа мужчин открыла огонь из автоматического оружия по пришедшим на концерт группы «Пикник» в подмосковном «Крокус Сити Холле». В здании прогремело несколько взрывов, начался пожар. Четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. На следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

После этого многие площадки и артисты отменили массовые мероприятия.

Накануне в Барнауле также отменили концерт Вики Цыгановой. Мероприятие должно было пройти 6 апреля в ДК Моторостроителей.

Ранее Яна Чурикова от лица Первого канала высказалась о трагедии в «Крокусе».

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