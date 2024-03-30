Петров не смог продать квартиру, где жил с Милославской

Актер Александр Петров за полгода не смог продать квартиру, в которой жил со своей бывшей избранницей — актрисой Стасей Милославской. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, актер готов снизить цену на двухуровневые апартаменты на 5% и отдать их за 54 миллиона рублей, однако покупатели отказываются и от этой возможности.

Петров купил двухуровневые апартаменты площадью 131,6 кв. м с террасой в ЖК бизнес-класса в 2021 году, квартиру они оформляли вместе с Милославской. После свадьбы с Викторией Антоновой в октябре 2023 года, выставил квартиру на продажу.

Сперва апартаменты стоили 60,6 миллиона рублей, потом ценник снизили до 57 миллионов. Квартиру продают вместе с техникой, мебелью и картиной «Джокер», которую Милославская подарила Петрову. Похожие квартиры в этом ЖК стоят 63 миллиона рублей.

В издании уточнили, что покупателей отталкивают низкие потолки в спальне (1,9 метра) и на кухне (около 2 метров). Кроме того, в квартире нельзя прописаться.

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