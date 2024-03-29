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Рэпера 50 Cent обвинили в изнасиловании

Бывшая избранница рэпера 50 Cent обвинила его в изнасиловании

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50cent/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая избранница американского рэпера 50 Cent (настоящее имя Кертис Джексон) Дафна Джой обвинила его в изнасиловании и физическом насилии. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) в ответ на иск 48-летнего рэпера, пытающегося лишить ее родительских прав.

«Давайте всерьез поговорим о зле, которое ты причинил: насиловал меня, бил. Ты больше не мой угнетатель, Бог тебе судья», — написала она.

37-летняя модель, воспитывающая от Джексона 12-летнего сына Сира, заявила, что рэпер не справлялся с совместным воспитанием ребенка и видел сына 10 раз за последние два года, хотя они с ребенком живут неподалеку в Нью-Йорке.

«Я устала поддерживать и защищать твой образ перед нашим сыном, ты этого не заслужил», — говорит Дафна Джой.

Представитель рэпера предоставил Page Six официальный комментарий 50 Cent относительно обвинений. Он назвал обвинения Дафны ложными.

«Мой сын Сир — мой главный приоритет, и моя единственная задача в настоящее время — сохранить его в безопасной среде», — заключил он.

Накануне британская королевская семья оказалась замешана в педофильском скандале в США. Принцы Уильям и Гарри фигурируют в резонансном уголовном деле против американского рэпера Шона Комбса с псевдонимом P Diddy (Пи Дидди).

Ранее в пострадавшей от ядерной бомбардировки Японии показали «Оппенгеймера».

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