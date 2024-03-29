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Кантемир Балагов получил приз модного дома Chanel

Российский режиссер Балагов был удостоен премии Chanel Next Prize

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Российский режиссер Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда») был удостоен премии для молодых деятелей искусства Chanel Next Prize. Об этом сообщается на сайте модного дома.

Премия раз в два года присуждается десяти молодым деятелям искусства в разных дисциплинах. Лауреатов награждают денежным призом в размере €100 тысяч, а также предоставляют двухлетнюю программу наставничества и налаживания контактов с культурными партнерами дома.

«Кино для меня — то, что наделяет мою жизнь смыслом и надеждой. Поэтому признание от Chanel для меня большая честь — ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место», — сказал Балагов.

Также премии Chanel достались режиссеру Фокс Макси, художнице Толе Астахишвили, хореографу Уне Доэрти, разработчику компьютерных игр Сэму Энгу и другим.

В мае 2023 года Балагов передумал уходить из кино. Он рассказал, что написал новый сценарий на английском языке.

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