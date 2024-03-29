Кантемир Балагов получил приз модного дома Chanel

Российский режиссер Кантемир Балагов («Теснота», «Дылда») был удостоен премии для молодых деятелей искусства Chanel Next Prize. Об этом сообщается на сайте модного дома.

Премия раз в два года присуждается десяти молодым деятелям искусства в разных дисциплинах. Лауреатов награждают денежным призом в размере €100 тысяч, а также предоставляют двухлетнюю программу наставничества и налаживания контактов с культурными партнерами дома.

«Кино для меня — то, что наделяет мою жизнь смыслом и надеждой. Поэтому признание от Chanel для меня большая честь — ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место», — сказал Балагов.

Также премии Chanel достались режиссеру Фокс Макси, художнице Толе Астахишвили, хореографу Уне Доэрти, разработчику компьютерных игр Сэму Энгу и другим.

В мае 2023 года Балагов передумал уходить из кино. Он рассказал, что написал новый сценарий на английском языке.

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