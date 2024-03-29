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Гоген Солнцев впервые показал мать своего ребенка

Матерью сына Гогена Солнцева оказалась экс-супруга шоумена Полина Давыдова

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solntcev/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Шоумен Гоген Солнцев впервые показал мать своего сына. Фото, на котором ребенка на руках держит его бывшая жена Полина Давыдова, он опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Кормим нашего маленького ангела», — сообщил Солнцев поклонникам.

Сын у Гогена Солнцева родился 28 февраля. Тогда шоумен опубликовал фото с детской ручкой и заявил, что сотворил «самое большое чудо на свете».

Не все поверили в то, что мужчина действительно стал отцом, однако тетя Солнцева Светлана Черепанова подтвердила слухи о его отцовстве и рассказала, что шоумен сам перерезал пуповину.

По словам женщины, малыш родился здоровым, весом 3560 граммов и ростом 54 сантиметра. Она также сообщила, что имя мальчику пока не дали, думают назвать Елизар или Клавдий.

Полина Давыдова — дочь Екатерины Терешкович, другой бывшей жены Солнцева. В середине октября 2021 года Терешкович и Солнцев официально развелись, а через несколько недель Солнцев женился на дочери его бывшей жены. После распался и этот брак.

Ранее сын Никулина оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети.

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