Экс-солистка «Миража» вспомнила, как ее «отбивали» военные от бандитов

Бывшая солистка группы «Мираж» Светлана Разина призналась на шоу «Малахов», что пела для бандитов в 90-х.

Разина рассказала, что некоторые преступники не только покровительствовали ей и группе, но и домогались участниц. По словам артистки, бандиты запугивали их, стращали и нападали на родителей.

«В одном из городов на нас наехали реальные местные бандиты. Пришли и сказали: «Этих трех девок после концерта к нам в сауну». И была милиция. Милиция не делала ничего. Они стояли и боялись больше, чем мы. Это было очень смешно. Моя охрана тоже не могла ничего сделать, потому что их всего двое. А там пришло полгорода», — вспомнила певица.

В итоге артисткам пришлось обратиться за помощью военных. По словам Разиной, армейские «отбивали» ее и коллег от бандитов. Они сняли для певиц гостиницу и «спрятали» в местном Доме культуры. Однако после, как заявила исполнительница, военные начали домогаться танцовщиц группы.

«Наша охрана начала домогаться моей танцовщицы. В результате она разбила ему голову бутылкой шампанского, и мы убежали», — поделилась артистка.

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