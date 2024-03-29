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Анатолий Цой рассказал о заработке после ухода из MBAND

Певец Анатолий Цой сообщил, что доволен своим заработком после ухода из MBAND

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Пресс-служба ТНТ

Певец Анатолий Цой признался в беседе с kp.ru, что доволен своим заработком после ухода из группы MBAND.

Цой отметил, что в последнее время много работает. Он занимается предпринимательством и ведет бизнес как в России, так и за рубежом. Благодаря успеху его предприятий артист может «спокойно сосредоточиться» на своем творчестве.

Цой добавил, что участие в группе MBAND подарило ему «билет в большой шоу-бизнес».

«Когда я занялся сольным творчеством, то сразу начал усердно работать и пробовать себя в различных проектах. Я считаю, что усердный труд поощряется результатом. Не обошлось и без капельки удачи», — поделился исполнитель.

27 марта стало известно, что Цой и актриса Анна Хилькевич станут ведущими утреннего шоу на телеканале ТНТ. Формат программы обещает знакомить зрителей не только с известными и интересными личностями, которых будут приглашать на интервью, но и с актуальными трендами интернета.

В рамках проекта аудиторию познакомят с трендовыми рилзами, мемами, шортсами, актуальными постами в популярных Telegram-каналах.

Ранее стало известно, сколько потерял Иван Ургант из-за бойкота.

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