Елена Степаненко судится за наследство

Семья дизайнера Натальи Маголы намерена оспорить завещание, в котором доля ее квартир перешла юмористке Елене Степаненко. Об этом сообщает «СтарХит».

Родня Маголы осталась недовольна тем, кому перешли доли ее двух квартир в Сочи и предметы искусства и антиквариата. Семья требует признать недействительным завещание дизайнера, составленного в пользу трех лиц, в том числе, Елены Степаненко, и применить последствия его недействительности. Среди наследников также оказался архитектор Миодраг Цвийич.

По мнению родственников Маголы, во время составления завещания дизайнер не обладала полной дееспособностью. В том момент она находилась в больнице после тяжелой черепно-мозговой травмы, с опухолью головного мозга.

«На момент оформления завещания, в силу болезни, моя дочь не понимала значение своих действий и не могла ими руководить, и решение оформить завещание на вышеуказанных лиц не было ее свободным волеизъявлением», — цитирует основания иска пресс-служба Хамовнического суда.

Заседание по делу пройдет 18 апреля.

Ранее близкие Петросяна назвали имя дочери юмориста.