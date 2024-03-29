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В Красноярске встретят МС ЖАН в спортивках Adidas и свитерах Boys

«Супердискотека-90» приедет в Красноярск 21 апреля с «Отпетыми Мошенниками»

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Пресс-служба шоу «Супердискотека 90-х»

В Красноярске 21 апреля состоится масштабный концерт «Супердискотека 90-х» с участием популярных артистов ушедшей эпохи. Об этом «Газете.Ru» рассказали организаторы шоу.

Во дворце спорта им. Ивана Ярыгина посетителям предлагают послушать группу «КАР-МЭН», бывшую солистку «Тату» Юлию Волкову, коллектив «Мальчишник», Оксану Почепу, «Отпетых Мошенников», Юлию Беретту из группы «Стрелки», а также Игорька и МС ЖАН.

Всего участникам мероприятия доступны три категории билетов: октябрятский танцпол, трибуна пионеров и комсомольский (с доступом на танцпол и на ближайшие трибуны комплекса). Создатели вечеринки советуют соблюдать дресс-код — надевать малиновые пиджаки, лосины, спортивки Abibas и свитера Boys, чтобы полностью погрузиться в атмосферу 90-х.

«Супердискотека 90-х», которую организаторы называют первым и главным фестивалем музыки 90-х, существует уже 20 лет. Фестиваль традиционно показывают на главных телеканалах страны, а также концерт транслируется в прямом эфире Радио Рекорд во всех городах вещания. Этой весной в 6 городах России состоится премьера шоу «Назад в будущее», которое посвящено мероприятию.

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