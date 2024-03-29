Раймонд Паулс признался, что не поддерживает отношения с Вайкуле

Композитор Раймонд Паулс заявил, что почти не общается с артисткой Лаймой Вайкуле, с которой долгое время сотрудничал. Его слова передает NEWS.ru.

«Cитуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим», — отметил композитор.

При этом Паулс добавил, что не хочет вспоминать о прошлом. Он завершил свой комментарий фразой: «Я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали».

Композитор написал большинство хитов певицы, в том числе и самый первый шлягер Вайкуле — «Еще не вечер». В конце декабря 2023 года певица в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм» предположила, что кто-то пытается поссорить ее с Паулсом. Тогда в сети появились новости, якобы артистка сказала, что композитор не пишет оригинальную музыку.

Затем Паулс назвал слова певицы «каким-то бредом» и отметил, что в последнее время исполнительница часто делает заявления, к которым сложно относиться всерьез.

В начале января поэт Илья Резник признался, что они с Паулсом «создали» Вайкуле назло Алле Пугачевой, когда ненадолго поссорились с последней.

Ранее Алла Пугачева опубликовала дуэт с малоизвестным музыкантом «Береги».