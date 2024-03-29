Фадеев о новой песне Лепса: «Не пел ничего более сложного»

Композитор и продюсер Максим Фадеев в своем Telegram-канале заявил, что не сомневался в том, чтобы отдать песню «Мама» Григорию Лепсу.

«Потому что он не пел ничего более сложного — для самого себя. Он ее спел совсем по-другому. И я знаю, почему — потому что когда он ее пел — он ее пел своей матери, которая, слава Богу, жива-здорова и дай Бог ей долгих лет жизни», — признался Фадеев (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Новая композиция Григория Лепса вышла 29 марта. Стихи к ней написала Наталья Касимцева. Фадеев понадеялся, что слушателям понравится песня, и добавил, что создатели «сделали все по-честному».

7 марта Фадеев рассказывал, что подарил Shaman его новую песню «Мама». В тот же день артист выпустил клип, съемки которого проходили в детском доме. По словам исполнителя, он решил снимать ролик именно в детском доме, так как, услышав композицию, сразу подумал про детей, которым некому сказать «самое простое и привычное» для человека слово. Во время своего визита в детский дом Дронов подарил детям новую одежду, телевизор, приставки, бытовую технику, самокаты и игрушки.

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