Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею

Певицу Аллу Пугачеву могут включить в список иноагентов 12 апреля — накануне 75-летия артистки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Канал заявляет, что сейчас Минюст РФ проверяет источники финансирования исполнительницы после того, как там получили запрос из Генпрокуратуры. После проверки, отмечает Shot, ведомство примет решение по Пугачевой в течение 10 дней. Предполагается, что артистку признают иноагентом 12 апреля, а через три дня Пугачева будет отмечать свой юбилей.

Накануне в сети вышла композиция Аллы Пугачевой «Береги», которую артистка записала в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. Ходили слухи, что исполнительница планировала выложить песню к своему 75-летию, однако трек появился в сети 29 марта. До этого продюсер Сергей Лавров предполагал, что Пугачева записала коммерческий дуэт. Он уверен, что Примадонна заработает на новой песне не меньше $10 млн.

28 марта Пугачева объяснила, почему не сказала слова поддержки пострадавшим при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Она опубликовала пост со словами: «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Аминь».

Ранее продюсер заявил, что Лайму Вайкуле создали «назло Пугачевой».