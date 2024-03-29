Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пугачеву могут признать иноагентом к ее юбилею

Shot: Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к 75-летию певицы

close
100%
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певицу Аллу Пугачеву могут включить в список иноагентов 12 апреля — накануне 75-летия артистки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Канал заявляет, что сейчас Минюст РФ проверяет источники финансирования исполнительницы после того, как там получили запрос из Генпрокуратуры. После проверки, отмечает Shot, ведомство примет решение по Пугачевой в течение 10 дней. Предполагается, что артистку признают иноагентом 12 апреля, а через три дня Пугачева будет отмечать свой юбилей.

Накануне в сети вышла композиция Аллы Пугачевой «Береги», которую артистка записала в дуэте с малоизвестным музыкантом Женей Моисеевым. Ходили слухи, что исполнительница планировала выложить песню к своему 75-летию, однако трек появился в сети 29 марта. До этого продюсер Сергей Лавров предполагал, что Пугачева записала коммерческий дуэт. Он уверен, что Примадонна заработает на новой песне не меньше $10 млн.

28 марта Пугачева объяснила, почему не сказала слова поддержки пострадавшим при теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Она опубликовала пост со словами: «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Аминь».

Ранее продюсер заявил, что Лайму Вайкуле создали «назло Пугачевой».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами