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Участница шоу «Невеста» рассказала, чем ее привлек звезда «Битвы экстрасенсов»

Шоувумен Шарыпова заявила, что можно сэкономить на УЗИ при романе с экстрасенсом

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Кадр из шоу «Невеста. Экстра любовь»/ТНТ

Участница шоу «Невеста. Экстра любовь» Ольга Шарыпова призналась, что готова создать семью со звездой «Битвы экстрасенсов» Константином Гецати. Об этом девушка заявила в интервью «СтарХит».

«Константин очень интересный, глубокий и порядочный человек, он мыслит шире и смотрит чуть дальше, чем большинство мужчин. Именно такого мужа я бы и хотела… На УЗИ, представляете, какая экономия», — считает Шарыпова.

Шарыпова напомнила, что экстрасенсы — тоже люди, которые, как и все, хотят любви. Она считает, что способности Гецати «смотреть глубже», наоборот, придадут изюминку отношениям. Участница шоу добавила, что ее заинтересовал новый «холостяк», поэтому она хочет узнать его получше. По словам Шарыповой, от Гецати исходит «сильная мужская энергетика».

Проект «Невеста. Экстра любовь» похож по формату на передачу «Холостяк». В нем Гецати ищет невесту из 26 девушек. Шоу снимали в Марокко.

Константин Гецати — победитель 18-го сезона шоу «Битвы экстрасенсов». Он рассказывал, что является потомком аланских магов. Медиум родился в семье экономиста и хирурга, рос на Чукотке.

Ранее стало известно, кто сыграет Холопа в турецкой версии российской франшизы.

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